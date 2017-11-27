Путин и Медведев проинформированы об открытии перинатального центра в Пензе Медицина

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проинформированы о вводе в эксплуатацию перинатального центра на 130 коек, построенного на территории пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Много сложностей было, но самое главное — с задачей мы с вами справились. Я доложил письменно президенту Российской Федерации, председателю правительства о том, что перинатальный центр у нас заработал», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 27 ноября.

Иван Белозерцев поблагодарил всех, кто внес вклад в строительство социально значимого объекта.

«В пятницу я был у руководства «Ростеха» в Москве. Они отметили, что из тех перинатальных центров, срок достройки которых был продлен по объективным причинам, мы одни из первых ввели объект в эксплуатацию», — добавил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», перинатальный центр на 130 коек возведен в Пензе по заказу госкорпорации «Ростех». Генеральным подрядчиком являлась компания «РТ-СоцСтрой».

Трехстороннее соглашение между правительством Пензенской области, ФОМС и Минздравом РФ о финансовом обеспечении соответствующей региональной программы было подписано 30 января 2014 года. В августе того же года на объекте были начаты подготовительные работы.

Сроки ввода пензенского перинатального центра в эксплуатацию неоднократно переносились — сначала в 2016 году, затем — в 2017-м.

ГК «Ростех» передала объект Пензенской области осенью 2017 года. По данным госкорпорации, строительство перинатального центра обошлось в 2,5 млрд. рублей.



23 ноября в учреждении приняли первые роды. В этот день на свет появились три девочки и один мальчик.

В настоящее время в Ленинском районном суде Пензы рассматривается дело о мошенничестве, в результате которого, по версии следствия, при строительстве перинатального центра было похищено более 96 млн. рублей.