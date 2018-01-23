Мария Львова-Белова стала доверенным лицом Владимира Путина Политика

Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Известный в Пензенской области общественный деятель, многодетная мать Мария Львова-Белова, по инициативе которой были созданы центры для инвалидов «Квартал Луи» и «Дом Вероники», стала доверенным лицом кандидата на должность президента РФ Владимира Путина.

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ЦИК России зарегистрировал вторую часть списка доверенных лиц в количестве 154 человек в минувший понедельник, 22 января.

В него вошли также и другие уроженцы Пензы, которые в настоящее время живут за пределами региона, однако не забывают о своей малой родине.

Так, в число доверенных лиц включен космонавт Александр Самокутяев, мать которого Мария Самокутяева работает заместителем директора пензенской школы №56. В 2017 году она была отмечена памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы».

Кроме того, в списке значится имя советского хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, который в ноябре выступил в роли наставника команды пензенских чиновников и глав крупных предприятий во время матча со сборной российских звезд «Ice Fighters» в рамках движения «Putin Team» («Команда Путина»).

Таким образом, число доверенных лиц Владимира Путина достигло 413 человек.

Первая часть списка, в которую вошел председатель торгово-промышленной палаты Пензенской области Владимир Подобед, была зарегистрирована 12 января.

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Согласно ст. 43 закона «О выборах президента Российской Федерации», кандидат вправе назначить до 600 доверенных лиц; политическая партия, выдвинувшая кандидата — до 100.

Доверенными лицами не могут быть граждане РФ, являющиеся кандидатами на выборах любого уровня, лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий.

Лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе, могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий.

Работодатель обязан предоставить доверенному лицу по его просьбе неоплачиваемый отпуск на период осуществления им своих полномочий.

Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу назначивших их кандидата или политической партии. При этом они не имеют полномочий наблюдателя.