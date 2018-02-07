Информация о «Завиваловском» и возможных арестах оппозиционеров повлияла на рейтинг региона Политика

Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Заявление «Левого фронта» о готовящихся провокациях в отношении представителей движения и возможных арестах активистов, а также признание банкротом ООО «Племконезавод «Завиваловский» негативно сказались на рейтинге социально-политической устойчивости Пензенской области, подготовленном фондом «Петербургская политика» за январь 2018 года.

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В числе положительных событий аналитики отметили переговоры губернатора Ивана Белозерцева с руководством группы компаний «Коноплекс» на тему строительства завода по переработке конопли в индустриальном парке «Отвель».

Кроме того, позитивную роль сыграло выделение из бюджета Пензы 100 млн. рублей на развитие инженерной инфраструктуры на земельных участках, которые будут предложены компаниям, согласившимся завершить возведение проблемных объектов долевого строительства.

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Также был учтен тот факт, что Пензенская область заняла четвертое место по уровню развития регби в рейтинге командных игровых видов спорта. При этом в целом регион ухудшил свои позиции, опустившись на 50-ю строчку.

С учетом позитивных и негативных событий рейтинг Пензенской области составил 7,7 пункта, что позволило ей войти во вторую группу регионов — с высокой устойчивостью — и занять внутри нее пятое место.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.