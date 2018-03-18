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В Пензенской области начался подсчет голосов на выборах президента России

20:00 | 18.03.2018 | Политика

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Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Голосование на выборах президента России, которое проходило в Пензенской области 18 марта с 8.00 до 20.00, завершено. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

В Пензенской области начался подсчет голосов на выборах президента России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Явка избирателей в Пензенской области, судя по последним данным, которые пока имеются только на 18.00, составила 65,65%. Она уверено росла в течение всего дня голосования. Так, на 10.00 явка была 11,91%, на 12.00 — 32,5%, на 15.00 — 53,51%.

Наибольшую активность на выборах в Пензенской области на 18.00 проявили жители Шемышейского района (90,64%). Наименьшая явка на тот же час отмечена в Пензе на территории Ленинского района (54,88%).

Вместе с тем выборы будут считаться состоявшимися при любой активности граждан, имеющих право голоса, поскольку порога явки нет.

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Голосование в Пензенской области проходило на 1 тыс. 102 избирательных участках.

Правопорядок и общественную безопасность на них обеспечивали свыше 2,5 тыс. полицейских, 220 бойцов Росгвардии, 40 сотрудников линейного отдела МВД России на транспорте, а также представители добровольных народных дружин (ДНД), казачества и частных охранных организаций.

Как ожидается, первые предварительные данные экзитполов об итогах выборов президента РФ будут озвучены после 21.00, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области — самом западном регионе России.
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