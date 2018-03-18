Избирательные участки открылись для голосования в Пензенской области Политика

Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. 1 тыс. 102 избирательных участка в Пензенской области открылись для голосования на выборах президента России в 8.00 воскресенья, 18 марта.

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Все они будут работать ровно до 20.00, после чего начнется подсчет голосов.

В бюллетень для голосования внесено восемь фамилий. На высший государственный пост претендуют: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»). Именно в таком — алфавитном — порядке фамилии кандидатов расположены в избирательном бюллетене.

Графа «Против всех» отсутствует.

Избиратели имеют возможность проголосовать по месту регистрации или на участке по месту нахождения, если заранее подали соответствующее заявление. В определенных сроки это можно было сделать через портал госуслуг, в МФЦ, а также в ТИК и УИК.

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) установлены в Пензенской области на 107 участках: 26 — в Заречном, где ими «закрыто» 100% участков, 81 — в Пензе. Еще три КОИБа находятся в резерве.

Системой видеонаблюдения охвачено 33 территориальные избирательные комиссии и 373 участка для голосования. Ее работу обеспечивает «Ростелеком».

Кроме того, оператор запустил портал Нашвыбор2018.рф, с помощью которого все желающие могут наблюдать за происходящим на участках, оснащенных средствами видеонаблюдения.

Правопорядок и общественную безопасность обеспечивают свыше 2,5 тыс. полицейских, 220 бойцов Росгвардии, 40 сотрудников линейного отдела МВД России на транспорте, а также представители добровольных народных дружин (ДНД), казачества и частных охранных организаций.

На избирательных участках в Пензе установлено 110 рамочных металлодетекторов. Помимо этого, стражи порядка будут использовать ручные.

В режим повышенной готовности переведены органы управления, силы и средства МЧС России.

В Пензе в течение дня выборов проезд в троллейбусах и некоторых автобусах будет бесплатным. Данная акция проводится по инициативе перевозчиков — ООО «Горэлектротранс», ООО «Корпорация «Дилижанс», ООО «Транспортная компания «Дилижанс» и МБУ «АТХ».

По данным облизбиркома, на 1 января 2018 года в Пензенской области было зарегистрировано 1 млн. 83 тыс. 179 избирателей.

Согласно действующему законодательству, проголосовать на выборах президента РФ смогут в том числе граждане в местах лишения свободы, не имеющие статуса осужденного. Это подозреваемые, обвиняемые, а также осужденные, в отношении которых приговор суда еще не вступил в законную силу. Соответствующие условия созданы в СИЗО-1 и помещении на территории колонии №4, функционирующем в режиме следственного изолятора.

Кроме того, своим правом проголосовать смогут воспользоваться подозреваемые и обвиняемые, находящиеся под домашним арестом — на избирательных участках по месту жительства.

Согласно Конституции, президент России избирается сроком на шесть лет гражданами страны на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.