В Пензе дольщики вышли к правительству с плакатом «Мы бомжи» Общество

Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Дольщики ЖК «Тернопольский», возведением которого занималась компания «Пензастрой», провели серию одиночных пикетов у здания правительства Пензенской области во вторник, 3 апреля.

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Они по очереди вставали то со стороны улицы Кирова, то ближе к площади имени В.И. Ленина, вешая на себя две таблички.

Надпись на одной из их гласила «Мы бомжи. Спасибо власти! ЖК «Тернопольский», а на второй — «Требуем от губернатора Белозерцева И.А. найти инвестора-застройщика и достроить наш дом. ЖК «Тернопольский».

Как сообщила ИА «PenzaNews» одна из участниц акции Ида Маркина, пензенские дольщики выходят на пикеты от безысходности, так как у них складывается ощущение, что они «не нужны никому».

«А какие у нас другие способы? Мы пишем везде — нам одни отписки идут, в Москву пишем — спускают все «вниз», в Пензу», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, дольщики опасаются создавать жилищно-строительные кооперативы, в необходимости которых их пытаются убедить чиновники.

«Ответ нашей власти таков: создавайте ЖСК и достраивайте свои квартиры сами. А мы, говорят, вам поможем, чем сможем, из бюджета. Но, как нам известно, в бюджете денег не бывает», — отметила дольщица.

Ида Маркина добавила, что клиенты компании «Пензастрой» намерены продолжить уличные акции, причем не только в Пензе, используя для привлечения внимания к своей проблеме наиболее значимые события, в том числе чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Поедем по разным городам, пусть знают о нас все. Будем в Москве, в Казани, в Саранске. Пусть о [губернаторе Пензенской области Иване] Белозерцеве, о наших властях, [о том], как они работают, узнает весь мир», — сказала она.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проблемные дома в Пензе, возведение которых осуществлялось с привлечением средств дольщиков, но по разным причинам было остановлено, планируется достроить в 2019–2020 годах. Такие сроки были озвучены полномочным представителем президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем в ходе визита в регион 1 февраля 2018 года.



Однако люди, вложившие деньги в новое жилье и не получившие своих квартир, с этим не согласны. К настоящему времени они провели пять полноценных митингов, а также серию одиночных пикетов у мэрии Пензы и облправительства.

Еще в августе 2017 года в Пензенской области был принят закон о поддержке обманутых дольщиков. В нем прописан механизм предоставления новому застройщику земельных участков в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Однако до сих пор ни одного распоряжения о признании инвестпроекта масштабным не подписано.

Данные о точном количестве обманутых дольщиков в Пензенской области разнятся. В феврале 2018 года губернатор Иван Белозерцев сообщил, что фактически их насчитывается 1 тыс. 800 человек. Сами дольщики заявляют о более 3 тыс. пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

