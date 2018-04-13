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Доход депутата-коммуниста Трутнева за год составил менее 52 тыс. рублей

19:35 | 13.04.2018 | Политика

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Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Пензенской городской думы шестого созыва от избирательного округа №11 Александра Трутнева, входящего во фракцию КПРФ, который также является коммерческим директором ООО «ТП «Снежок», составил 51 тыс. 960 рублей. Об этом свидетельствуют данные, появившиеся на сайте представительного органа муниципального образования.

Доход депутата-коммуниста Трутнева за год составил менее 52 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно обнародованным сведениям, коммунист имеет в собственности приусадебный земельный участок площадью 23 сотки, жилой дом площадью 27 кв. метров и полдоли квартиры площадью почти 31 кв. метр.

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Еще одна квартира площадью 67,6 кв. метра находится у депутата и его несовершеннолетнего ребенка в пользовании.

Из транспортных средств у народного избранника есть только мотолодка «Прогресс 4».

Супруга Александра Трутнева за год заработала 19 тыс. 312 рублей 85 копеек. Она владеет тремя квартирами, суммарная площадь которых составляет 143 кв. метра. Еще одна квартира площадью 63 кв. метра находится у жены депутата в пользовании.

Также она владеет тремя автомобилями одной и той же марки — «Hyundai ix35», «Hyundai Tucson» и «Hyundai Accent».

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