Глава Пензы прокомментировал принятые решения о полномочиях 14 депутатов Политика

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев прокомментировал принятые на 33-й очередной сессии гордумы решения, согласно которым полномочия трех депутатов прекращены досрочно на основании их заявлений, а еще 11 народных избранников, допустивших ошибки в декларациях за 2015 год, сохранили свои мандаты.

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«Прокуратурой Ленинского района было внесено требование о рассмотрении протеста о сложении полномочий депутатов, подавших недостоверные сведения в декларациях. На сессии городской думы это представление было рассмотрено. У депутатов Сакмаева Андрея Анатольевича, Седова Сергея Алексеевича и Дрякина Бориса Борисовича имеются собственные заявления о сложении полномочий. Это решение было принято. По поводу остальных депутатов — депутаты Пензенской городской думы проголосовали против», — сказал он журналистам по окончании сессии.

Отвечая на вопрос о том, будет ли, по его мнению, прокуратура оспаривать решение о сохранении мандатов 11 депутатами-нарушителями, Валерий Савельев дал понять, что не строит предположений на этот счет.

«Ну, это уже дальнейшие действия прокуратуры», — отметил глава города Пензы.

Когда представители СМИ поинтересовались, почему именно депутаты Андрей Сакмаев, Борис Дрякин и Сергей Седов приняли решение о сложении полномочий, Валерий Савельев ответил двусмысленно.

«Это их решение, в том числе», — сказал он.

По словам Валерия Савельева, три освободившихся депутатских мандата будут распределены по итогам дополнительных выборов, которые состоятся в единый день голосования в сентябре 2017 года.

«По трем округам будут назначены довыборы. По закону депутаты [полномочия которых досрочно прекращены] имеют право вновь баллотироваться», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам проведенной в сентябре 2016 года проверки прокуратура выявила, что 14 депутатов Пензенской городской думы представили недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год.

11 нарушителей входили в состав фракции «Единая Россия», двое — КПРФ и один — ЛДПР.

31 марта 2017 года гордума «приняла к сведению» представление прокурора Ленинского района Пензы Евгения Зудихина, касающееся досрочного прекращения полномочий 14 депутатов — все они сохранили свои мандаты.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Евгений Зудихин пояснил, что прокуратура намерена добиваться прекращения полномочий 14 депутатов-нарушителей.

В середине апреля появилась информация о том, что несколько депутатов готовы добровольно сложить полномочия. 24 апреля депутаты Андрей Сакмаев, Сергей Седов и Борис Дрякин сообщили, что написали соответствующие заявления.