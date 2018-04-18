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Годовой доход депутата Людмилы Глуховой превысил 13 млн. рублей

16:25 | 18.04.2018 | Политика

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Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №11, заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Людмилы Глуховой, которая возглавляет ОАО «Каменский элеватор», ООО «СПХ «Каменское», ООО «Рассвет» и ООО «Росток», составил за 2017 год 13,1 млн. рублей, что почти на 1 млн. рублей больше, чем за 2016-й.

Годовой доход депутата Людмилы Глуховой превысил 13 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Людмиле Глуховой принадлежат две квартиры общей площадью свыше 145 кв. метров, земельный участок площадью более 11 соток, 1/2 доли земельного участка площадью около 1 сотки, жилой дом площадью почти 161 кв. метр, нежилое помещение площадью более 23 кв. метров, магазин площадью свыше 47 кв. метров и автомобиль «Toyota RAV4».

Годовой доход супруга депутата составил свыше 91 тыс. рублей.

Он владеет земельным участком площадью 37 соток, жилым домом площадью более 37 кв. метров, автомобилем «Mitsubishi L200» и автоприцепом «Бобер».

Кроме того, в пользовании у мужа Людмилы Глуховой находятся земельный участок площадью более 11 соток, жилой дом площадью почти 161 кв. метр и квартира площадью около 74 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.

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