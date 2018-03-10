Лидер пензенских единороссов Валерий Лидин отказался прийти на митинг дольщиков Общество

Пенза, 10 марта 2018. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин отказался прийти 11 марта на согласованный с властями митинг обманутых дольщиков в Пензе, несмотря на ранее направленное персональное приглашение за подписью 288 человек, вложивших деньги в новое жилье, но так и не получивших обещанных квартир.

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«Я не приду. У меня приемные дни в Сердобском районе, это мой избирательный округ. Он [прием граждан] запланирован 11-го числа. Я же не могу сегодня бросить избирателей, которым я уже ответил добром», — пояснил Валерий Лидин по телефону дольщице ЖК «Райки» Татьяне Чернышовой, которая решила лично позвонить лидеру пензенских единороссов, чтобы еще раз пригласить его на протестное мероприятие от имени так называемого «Бездомного полка», в который объединились клиенты ОАО «Пензастрой».

Секретарь реготделения партии власти заявил, что «ни на одном митинге ничего не решается, поэтому не надо сейчас нагнетать эту обстановку».

После слов Татьяны Чернышовой о подписях почти трех сотен людей под персональным приглашением для Валерия Лидина, которые представитель власти не может игнорировать, председатель Заксобрания региона сказал, что знает, «как эти подписи собираются».

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«Вы поймите, я же знаю эту всю кухню. Я знаю, кто за вами стоит. Я все это прекрасно знаю», — добавил он, не назвав при этом никаких фамилий.

«Не будут называть, чтобы потом меня не обвинили. Не этот путь они избрали. Они сегодня пытаются извлечь в этом политический капитал, который сегодня нужен им в преддверии этой предвыборной кампании», — отметил Валерий Лидин.

При этом, по словам лидера пензенских единороссов, его однопартийцам «политического капитала никакого не надо».

Предложение дольщицы направить на митинг своего представителя Валерий Лидин также отверг.

«Ну вот я пришлю. Этот представитель, он вам то же самое расскажет. […] Представитель какой? Рябихина Лариса Юрьевна [замсекретаря реготделения «Единой России», первый зампред правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области], это Трохин Василий Иванович [первый заместитель лидера пензенских единороссов, зампред облправительства, курирующий внутреннюю политику], это Дворянинов Юрий Валентинович [замсекретаря, глава исполкома реготделения «Единой России»] — все работают на общественных началах», — пояснил он.

В завершение беседы Валерий Лидин предложил Татьяне Чернышовой встретиться «после всех этих праздников».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», предстоящий митинг дольщиков в Пензе, который состоится у кинотеатра «Родина» 11 марта в 14.00, станет уже пятым по счету.

Первый был организован у кинотеатра «Родина» 11 ноября 2017 года. Тогда в нем приняли участие всего несколько десятков человек.

Затем последовали акции в сквере имени Ф.Э. Дзержинского. 24 декабря на митинг вышли более 150 дольщиков, 21 января 2018 года — уже около 300 человек, а 18 февраля — примерно 200.