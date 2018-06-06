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Видеообращение дольщиков к Владимиру Путину повлияло на рейтинг Пензенской области

14:52 | 06.06.2018 | Политика

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Пенза, 6 июня 2018. PenzaNews. Видеообращение обманутых дольщиков к президенту России Владимиру Путину с просьбой лично вмешаться в ситуацию с достройкой домов, поскольку региональная власть их «не видит и не слышит», негативно повлияло на позиции Пензенской области в рейтинге социально-политической устойчивости, составленном фондом «Петербургская политика» за май 2018 года.

Видеообращение дольщиков к Владимиру Путину повлияло на рейтинг Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Помимо этого, отрицательную роль сыграло возбуждение уголовного дела в отношении замминистра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Вячеслава Лебедева, который впоследствии был отправлен под домашний арест.

В числе позитивных событий аналитики отметили заключенное между облправительством и АО «ЭР-Телеком Холдинг» соглашение о намерениях, которое предусматривает сотрудничество при реализации проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, цифровой экономики и комфортной городской среды.

Также в центре внимания составителей рейтинга оказалось трехстороннее соглашение между правительством Пензенской области, ГК «Дамате» и Россельхозбанком о строительстве завода по глубокой переработке мяса индейки.

Рейтинг Пензенской области в мае составил 7,9 пункта. Регион по-прежнему входит в группу субъектов РФ с высокой устойчивостью.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенская область находится в ней уже год — с тех пор, как по результатам мая 2017-го покинула группу регионов с максимальной устойчивостью.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.

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