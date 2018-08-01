Валерий Савельев поблагодарил пензенских единороссов за совместную работу Политика

Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Глава города Пензы, член «Единой России» Валерий Савельев, который решил досрочно сложить свои полномочия ради должности главврача областного онкодиспансера, поблагодарил однопартийцев за совместную плодотворную работу.

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«По инициативе нашего президента Владимира Владимировича Путина началась реализация очень большой федеральной инвестиционной программы по развитию онкологической службы по всей стране. По нашему региону планируются очень серьезные инвестиции по строительству нескольких корпусов [онкодиспансера] и приобретению современного дорогостоящего оборудования, в результате чего наши жители получат специализированную медицинскую помощь на высоком международном уровне. Наш губернатор Иван Александрович Белозерцев доверил мне возглавить это направление, я дал согласие, поэтому написал заявление по собственному желанию о досрочном сложении полномочий главы города Пензы», — сказал он в ходе XXV конференции реготделения «Единой России» в среду, 1 августа.

По словам Валерия Савельева, за последние 2,5 года, в течение которых он был главой города, удалось многое сделать.

Биография

Савельев Валерий Петрович

«Хочу поблагодарить депутатов, членов партии, всех неравнодушных людей, жителей нашего города за совместную плодотворную работу. Мы многое сделали. Это ремонт и реконструкция дорог. Это строительство и ремонт школ и детских садов. Это благоустройство дворовых территорий. Работа с обращениями граждан, исполнение наказов избирателей и многое-многое другое», — отметил он.

Валерий Савельев пояснил, что он продолжит работу в гордуме в качестве рядового депутата.

«Депутатом я остаюсь и членом партии «Единая Россия», поэтому я уверен, что мы продолжим нашу совместную работу на благо жителей нашего города. Огромное всем спасибо», — резюмировал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», о планируемой досрочной отставке главы города Пензы Валерия Савельева стало известно накануне.

Ожидается, что новый глава Пензы будет избран на внеочередной сессии гордумы, которая состоится в предстоящую пятницу, 3 августа.

В качестве потенциального кандидата СМИ называют Николай Тактарова, который в настоящее время является заместителем главы города.