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Иван Белозерцев опустился на 43 строчку медиарейтинга губернаторов

11:24 | 09.08.2018 | Политика

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Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев переместился с 41 на 43 место в медиарейтинге глав российских регионов, составленном компанией «Медиалогия» по итогам июля 2018 года.

Иван Белозерцев опустился на 43 строчку медиарейтинга губернаторов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Количество сообщений в СМИ, в которых упоминался Иван Белозерцев, уменьшилось с 3 тыс. 690 в июне до 3 тыс. 69 в июле, а медиаиндекс — с 17 тыс. 43,8 пункта до 14 тыс. 211,2.

Комментируя эти цифры, в пресс-службе компании «Медиалогия» сообщили ИА «PenzaNews», что в число наиболее упоминаемых событий с участием пензенского губернатора попало торжественное открытие летней школы «TeenГрад», на котором Иван Белозерцев присутствовал вместе с детским омбудсменом Анной Кузнецовой.

Также на медиаиндекс повлияли участие губернатора в заседании правительственной комиссии под председательством вице-премьера РФ Виталия Мутко и открытие Спартакиады молодежи России во дворце спорта «Буртасы», которое посетил заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов.

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Кроме того, аналитики учли поручения Ивана Белозерцева об усилении работы по предотвращению ДТП на дорогах области и о рассмотрении возможности строительства в Пензе трассы для маунтинбайка.

Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя около 46 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.

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