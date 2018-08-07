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Митинг против пенсионной реформы и пикеты дольщиков в Пензе повлияли на рейтинг области

10:13 | 07.08.2018 | Политика

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Пенза, 7 августа 2018. PenzaNews. Прошедший в Пензе митинг против повышения пенсионного возраста и серия одиночных пикетов обманутых дольщиков с требованием отставки главы регионального Минстроя Александра Гришаева названы негативными событиями, повлиявшими на рейтинг социально-политической устойчивости Пензенской области за июль 2018 года, который подготовлен фондом «Петербургская политика».

Митинг против пенсионной реформы и пикеты дольщиков в Пензе повлияли на рейтинг области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

К позитивным аналитики отнесли подписание председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым постановления о создании ТОР «Заречный», обсуждение губернатором Иваном Белозерцевым и директором радиоэлектронного кластера ГК «Ростех» Сергеем Сахненко перспектив двустороннего взаимодействия, а также открытие областного гериатрического центра на базе госпиталя для ветеранов.

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К прочим заметным событиям, которые не оказали существенного влияния на рейтинг Пензенской области, отнесена поддержка Законодательным собранием региона правительственного законопроекта о пенсионной реформе.

Рейтинг Пензенской области в июле составил 7,8 пункта. Регион по-прежнему входит в группу субъектов РФ с высокой устойчивостью.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенская область находится в ней с тех пор, как по результатам мая 2017-го покинула группу регионов с максимальной устойчивостью.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.

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