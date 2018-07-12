Иван Белозерцев занял 41 строчку медиарейтинга губернаторов Политика

Пенза, 12 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 41-ю строчку в медиарейтинге глав российских регионов, составленном компанией «Медиалогия» за июнь 2018 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, по итогам мая он располагался на 44-м месте.

Количество сообщений в СМИ, в которых упоминался Иван Белозерцев, увеличилось с 3 тыс. 419 до 3 тыс. 690, а медиаиндекс губернатора вырос с 15 тыс. 407,7 в мае до 17 тыс. 43,8 в июне.

Комментируя эти цифры, в пресс-службе компании «Медиалогия» сообщили ИА «PenzaNews», что в число наиболее упоминаемых событий с участием Ивана Белозерцева попало его поручение провести работу по обращениям граждан, которые поступили во время «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Аналитики также учли постановление главы региона, которым в нескольких районах Пензенской области на 21 день был установлен карантин по птичьему гриппу.

Кроме того, на медиаиндекс Ивана Белозерцева повлияло трагическое ДТП с восемью машинами, в котором погибли три сотрудника администрации и главный библиотекарь Земетчинского района, и заявление губернатора о том, что их семьям будет оказана помощь.

Помимо этого, к числу значимых событий отнесены рабочая поездка по загородным детским оздоровительным лагерям, в ходе которой Иван Белозерцев проверил, как школьники проводят свои летние каникулы, и встреча губернатора с вице-президентом компании Tianjin ZhengTian Medical Instrument Co., Ltd Ли Гуаном в рамках форума «InnoMed-2018» в Пензе перед запуском совместной российско-китайской линии производства медицинских изделий для травматологии и ортопедии.

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Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя около 45 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.