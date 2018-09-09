В центре Пензы появился баннер с анонсом митинга против пенсионной реформы Политика

Пенза, 9 сентября 2018. PenzaNews. Баннер с анонсом митинга против пенсионной реформы, который планируется провести в Пензе 22 сентября, размещен на одной из центральных улиц города — Кирова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он закреплен на металлической конструкции, установленной на территории пензенского обкома КПРФ — рядом со зданием, стилизованным под Кремль.

Помимо даты и времени проведения протестного мероприятия, на баннере указано, что оно состоится в сквере имени Ф.Э. Дзержинского, который расположен неподалеку от Привокзальной площади станции Пенза-I.

«Требуем полной отмены пенсионной реформы!» — гласит надпись.

Внизу размещены адрес сайта областного комитета Компартии России и телефон, по которому можно узнать дополнительную информацию о готовящемся митинге.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 18 августа в Пензе по инициативе коммунистов была создана региональная подгруппа инициативной группы по проведению референдума на тему пенсионной реформы.

20 августа представители партии подали в избирательную комиссию региона документы на ее регистрацию, однако вскоре получили отказ. Основанием для этого стал тот факт, что эту подгруппу опередила другая, которая предложила вынести на всенародное голосование вопрос по такой же теме. При этом ее создание широко не афишировалось.

В связи со сложившейся ситуацией член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в Законодательном собрании области Георгий Камнев заявил о попытке сорвать референдум по пенсионной реформе.