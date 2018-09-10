Иван Белозерцев занял 45 строчку в медиарейтинге губернаторов Политика

Пенза, 10 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 45 место в медиарейтинге глав российских регионов, составленном компанией «Медиалогия» за август 2018 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, по сравнению с июлем Иван Белозерцев переместился на две строчки вниз, несмотря на то, что его медиаиндекс вырос с 14 тыс. 211,2 пункта до 15 тыс. 55,4, а также увеличилось число сообщений в СМИ, посвященных губернатору — с 3 тыс. 96 до 3 тыс. 482.

Комментируя эти цифры, в пресс-службе компании «Медиалогия» сообщили ИА «PenzaNews», что в число наиболее упоминаемых событий с участием Ивана Белозерцева попало его предложение о том, чтобы глава города Пензы Валерий Савельев возглавил онкодиспансер.

Также на медиаиндекс губернатора повлияла его встреча с пензенцами, которые в разные годы были первыми секретарями обкома ЛКСМ.

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Кроме того, СМИ активно освещали визит пензенской делегации во главе с Иваном Белозерцевым в Орловскую область.

Помимо этого, на результатах рейтинга сказалось внесение губернатором в Законодательное собрание Пензенской области законопроекта, предусматривающего сохранение региональных льгот женщинам с 55 и мужчинам с 60 лет.

Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 46 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.