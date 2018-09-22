Пенза присоединилась к всероссийской протестной акции за отмену пенсионной реформы Политика

Пенза, 22 сентября 2018. PenzaNews. Массовый митинг прошел в сквере имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе 22 сентября в рамках всероссийской протестной акции КПРФ за отмену пенсионной реформы.

Фото: Kprf.ru

Перед его началом были усилены меры безопасности. Сотрудники полиции выставили вдоль сквера металлические ограждения и организовали досмотр участников мероприятия.

По оценке пензенского обкома Компартии России, протестная акция объединила примерно тысячу человек.

Некоторые из них держали плакаты с лозунгами «Единая Россия», руки прочь от наших пенсий!», «Требуем референдума по вопросу повышения пенсионного возраста!», «Мы не хотим умирать на работе!», «Хотим жить на пенсии, а не умереть до!» и другими.

Митинг открыла первый секретарь пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова, которая остановилась на результатах выборов, прошедших в разных регионах страны 9 сентября.

Читайте также

Пензенские депутаты большинством голосов поддержали поправки к проекту закона о пенсиях

«Знаете, что на них произошло? «Единая Россия» с треском провалила эти выборы. В трех регионах КПРФ победила «Единую Россию» на выборах в законодательные собрания. Впервые за 12 лет четыре кандидата в губернаторы от «Единой России» не смогли в первом туре победить», — сказала она, после чего обратила внимание на ситуацию в Приморье, где по итогам второго тура результаты досрочных выборов губернатора признаны недействительными.

В свою очередь координатор «Левого фронта» в Поволжье Сергей Падалкин, обращаясь к собравшимся, напомнил об акции, во время которой на ограждении путепровода в Пензе почти три часа провисел 10-метровый баннер с надписью «Единая Россия», будь ты проклята за повышение пенсионного возраста».

«Сегодня мы снова стоим с этим баннером, только он размером поменьше», — отметил оппозиционер.

Он добавил, что активисты принесли на акцию портреты пензенских единороссов, поддержавших повышение пенсионного возраста — ранее подобные таблички можно было увидеть на акции «Позорный полк» в Пензе.

Читайте также

Никаких предпосылок для повышения пенсионного возраста нет — Георгий Камнев

Также в ходе митинга слово было предоставлено представителям других политических сил, которые выступили с критикой грядущих преобразований.

В завершение к присутствующим обратился член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, глава фракции коммунистов в региональном парламенте Георгий Камнев.

«Хотел вам сказать, что вчера прошла очередная сессия Законодательного собрания Пензенской области. Там снова силами «Единой России» был поддержан закон о пенсионной реформе. Несмотря на то, что депутаты от «Единой России» заявляют, что они готовы смело смотреть в глаза своему народу после такого голосования, ни одного из них здесь мы не видим», — сказал он.

В завершение протестного мероприятия была принята резолюция, одно из требований которой касается полной отмены запущенной пенсионной реформы.