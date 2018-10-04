Падалкин предложил Краснову провести встречу с участием оппозиции, НКО и СМИ Политика

Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Координатор движения «Левый фронт» в Поволжье Сергей Падалкин предложил руководителю реготделения всероссийской общественной организации «Боевое братство» Юрию Краснову, который в ходе экстренной пресс-конференции в доме молодежи 28 сентября зачитал резолюцию с осуждением действий комсомольцев против депутата-транспортника Андрея Фомина, забросавших его на крыльце мэрии Пензы закладками «Банка приколов», провести круглый стол с участием представителей несистемной оппозиции, некоммерческих организаций и СМИ.

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«Полагаю, что эта резолюция направлена не только в адрес областного комитета ЛКСМ, но и в адрес «Левого фронта» тоже. Чтобы не дискредитировать, как сказал Юрий Владимирович [Краснов], «институт общественного взаимодействия» и не нарушать «общественный диалог», «Левый фронт» предлагает провести круглый стол с участием представителей несистемной оппозиции, СМИ, в том числе телевидения, и участников пресс-конференции, состоявшейся в доме молодежи. Лично я как координатор «Левого фронта» в Поволжье обещаю принять участие в таком круглом столе. Наш координатор по Пензенской области Виктор Хомец тоже подтвердил свою готовность принять участие в этом мероприятии. Я также приглашаю на него первого секретаря обкома комсомола Александра Рогожкина, главного редактора газеты «Новая альтернатива» Павла Арзамасцева, общественного активиста Руслана Бармакова и других», — прокомментировал ИА «PenzaNews» инициативу Сергей Падалкин.

Он выразил надежду, что Юрий Краснов «как руководитель организации ветеранов боевых служб, как заместитель директора многофункционального молодежного центра» поддержит эту идею.

«Мы предлагаем ему высказать нам в лицо все претензии. Мы обещаем, что внимательно выслушаем его и представителей других общественных организаций Пензы, будь то казачий атаман или руководитель реготделения Союза женщин России. Мы также обещаем пояснить свою позицию и задать несколько встречных вопросов представителям общественных организаций. Мы надеемся, что нам удастся найти консенсус и прийти к взаимопониманию, ведь мы любим свой город, желаем ему процветания и благополучия. Наверное, действительно, сегодня всем нам нужен общественный диалог», — сказал оппозиционер.

По его мнению, такую встречу можно организовать в здании дома молодежи. При этом дату проведения круглого стола Сергей Падалкин предложил определить самому Юрию Краснову.

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«До 9 октября мы будем ждать ответ. Затягивать смысла не видим, так как после акции комсомольцев пресс-конференцию собрали в тот же день. Если от господина Краснова не поступит никакого ответа до 9 октября, будем считать его трусом и марионеткой Василия Трохина [заместителя председателя правительства Пензенской области, курирующего вопросы внутренней политики], как и всех участников этой пресс-конференции», — отметил координатор движения «Левый фронт» в Поволжье.

«У господина Краснова есть уникальный шанс убедить нас в отказе от акций прямого действия. Я официально от лица «Левого фронта» заявляю, что мы готовы отказаться от подобных методов борьбы, если такой круглый стол состоится и будет объективно освещен в средствах массовой информации», — добавил он.