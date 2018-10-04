Иван Белозерцев поднялся на 35 строчку медиарейтинга губернаторов Политика

Пенза, 4 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев по итогам сентября поднялся сразу на 10 строчек — с 45-го на 35-е место — в медиарейтинге глав российских регионов, составленном компанией «Медиалогия».

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Согласно представленным данным, ему было посвящено 3 тыс. 871 сообщение в СМИ, в то время как в августе их насчитывалось 3 тыс. 482.

Медиаиндекс губернатора вырос с 15 тыс. 55,4 пункта до 19 тыс. 211,4.

Комментируя эти цифры, в пресс-службе компании «Медиалогия» сообщили ИА «PenzaNews», что в число наиболее упоминаемых событий с участием Ивана Белозерцева попало его поручение до конца сентября подготовить перечень домов, имеющих историческую ценность, чтобы в 2019 году приступить к их ремонту.

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Также на результаты рейтинга повлияло его предложение разработать программу подготовки мусульманских священнослужителей.

Кроме того, СМИ активно цитировали слова губернатора о необходимости ежегодного проведения в регионе «Дня поставщика».

Помимо этого, на медиаиндексе сказалось анонсирование открытия второго регионального сосудистого центра и запуска программы поддержки ветеранских творческих коллективов, которые получат из бюджета области не менее 10 млн. рублей.

Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 46 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.