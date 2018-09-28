Трохин толкает оппозицию в Пензе на акции прямого действия — Падалкин Политика

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Ответственность за то, что оппозиция в Пензе все чаще проводит так называемые «акции прямого действия», лежит на заместителе председателя областного правительства Василии Трохине, курирующем вопросы внутренней политики. Такое мнение высказал координатор движения «Левый фронт» в Поволжье Сергей Падалкин, комментируя инцидент у мэрии, когда комсомольцы закидали депутата-единоросса Андрея Фомина закладками «Банка приколов», напоминающими настоящие деньги.

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«Почему никто не задается вопросом, кто такую ситуацию допустил, что единственным методом борьбы становятся акции прямого действия вроде этой или несанкционированные шествия, митинги и пикеты? Ответ лежит на поверхности. Подобную ситуацию даже не допустил, а создал заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Иванович Трохин. Говорю это абсолютно серьезно», — написал Сергей Падалкин на своей странице в Facebook.

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По его словам, именно действия зампреда облправительства привели к тому, что в ноябре 2017 года в Ахунах прошла фаер-акция против бывшего сотрудника ФСБ на пенсии, члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области, учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, участники которой положили к калитке принесенную с собой свиную голову, а в январе 2018-го там же были оставлены связка сосисок и плакат с надписью «Иждивенцу Тузову на пропитание от «Левого фронта».

«Потому что мы убеждены в том, что вся та грязь, которую этот член совета льет на честных и порядочных людей — журналистов, общественных и политических деятелей, предпринимателей, даже чиновников, это все делается с позволения и даже по указанию Василия Трохина», — пояснил Сергей Падалкин.

Также, по его мнению, «именно действия этого высокопоставленного чиновника приводят к тому, что на площади Маршала Жукова перед зданием мэрии ставят палатки или закидывают «деньгами» депутата городской думы и транспортного магната Андрея Фомина».

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«Конечно, мы будем возмущаться, когда нам не оставляют законных методов борьбы, не согласовывают митинги и пикеты, натравливают на нас полицию и прикормленных «журналистов», «продавшихся с потрохами» Трохину, [первому заместителю председателя правительства – руководителю аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисе] Рябихиной и иже с ними. И, конечно, мы будем носить гробы, свиные головы, вешать баннеры, жечь фаеры, закидывать «деньгами» наиболее одиозных политиков, и не только «деньгами». […] Неужели до власти, до Трохина, Рябихиной, [председателя Законодательного собрания Пензенской области, секретаря реготделения «Единой России» Валерия] Лидина и прочих никак не дойдет, что мы их не уважаем, мы их презираем. Они пытаются постоянно вставлять нам палки в колеса, пытаются закручивать гайки, но до бесконечности этого делать нельзя. Затыкаете дыру в одном месте, в другом обязательно будет прорыв», — написал Сергей Падалкин.