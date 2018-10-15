Андрей Кулинцев прокомментировал свой уход из правительства Пензенской области Политика

Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Андрей Кулинцев, занимавший пост первого заместителя председателя правительства Пензенской области на протяжении последних двух лет, прокомментировал ИА «PenzaNews» свое увольнение.

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«Поступило предложение интересное, я его обсудил с губернатором [Иваном Белозерцевым], губернатор поддержал», — сказал собеседник агентства, уточнив, что его последним рабочим днем стала минувшая пятница, 12 октября.

При этом Андрей Кулинцев отказался сообщить, где именно он продолжит свою карьеру.

«Пока официального назначения нет, поэтому говорить не имею права», — отметил он.

Отвечая на вопрос о наиболее значимых, на его взгляд, проектах, которые ему пришлось курировать в ранге первого зампреда облправительства, Андрей Кулинцев назвал благоустройство большого количества общественных пространств в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда», организацию подсветки телебашни в Пензе, ставшей в результате, по его словам, «серьезной достопримечательностью», и разработку проекта стратегии развития Пензенской области до 2035 года, который проходит согласование в федеральных министерствах и ведомствах.

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«Запущена электронная система образования — раньше мы пользовались сторонней разработкой, в этом году запущена собственная разработка пензенских программистов. И если в прошлом и позапрошлом годах все время жаловались на то, что невозможно пользоваться электронным дневником, то в этом году, я думаю, до конца года эта работа будет полностью завершена, и электронный дневник станет полноценной, так скажем, частью жизни всех родителей и детей», — пояснил собеседник агентства.

Андрей Кулинцев также напомнил о начале создания территорий опережающего развития в Заречном и Сердобске.

«Что бы мне хотелось отметить — то, что с коллегами нам удалось очень сильно продвинуться и по покрытию интернетом наших населенных пунктов, и по расширению покрытия сотовой связью тоже […] — целая программа была разработана. В целом мы поменяли идеологию работы по оказанию электронных услуг, […] и я надеюсь, что дальше коллеги эту работу продолжат», — сказал он.

Говоря о своем предполагаемом преемнике на посту первого заместителя председателя регионального правительства, Андрей Кулинцев сообщил, что, по его данным, пока решение губернатором не принято.

Биография

Кулинцев Андрей Анатольевич

«Для меня работать с Иваном Александровичем [Белозерцевым] в команде — это была большая честь, то, что он оказал мне такое доверие. И я надеюсь, что я его оправдал за эти два года, ну и много чему научился у него тоже, потому что работать в региональном правительстве — это [значит] каждый день сталкиваться с огромным количеством таких практических, приземленных задач в интересах конкретных людей», — отметил Андрей Кулинцев.

Он добавил, что покидает регион с чувством благодарности.

«Но сказать, что я его покидаю, это неправильно, потому что у меня здесь остается мама, есть очень много родных, близких людей, поэтому я себя не разрываю ни в коем случае со своим родным регионом. Я остаюсь в тесной связи и с коллегами в правительстве», — пояснил собеседник агентства, добавив, что по возможности продолжит трудиться в интересах Пензенской области и в новой должности.