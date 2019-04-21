В Пензе число участников праймериз «Единой России» достигло почти 140 человек Политика

Пенза, 21 апреля 2019. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» зарегистрировал еще 22 участников праймериз, в результате чего их общее число достигло 139 человек.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе — представители сферы образования: директор детской музыкальной школы №5 Екатерина Аксенова, педагог станции юных техников №1 Владислав Журавлев, заместитель заведующей филиала №1 «Метелица» детсада №71 Екатерина Кривошеина, замдиректора школы №66 Наталья Машина, старший преподаватель кафедры «Неврология и нейрохирургия» ПГУ Евгений Нестеренко, воспитатель детского сада №105 Юлия Очкина, воспитатель детсада №101 Светлана Полюхина, учитель иностранного языка школы №32 Максим Пронькин, учитель-логопед детсада №149 Екатерина Расторгуева и инженер по охране труда детсада №143 Галия Ханбекова.

Кроме того, в качестве участников праймериз зарегистрированы сотрудники предприятий: старший маркетолог ООО «Ванюшкины сладости» Валерия Киселева, специалист по сопровождению продаж АО «ПФ «СКБ Контур» Елена Коновалова, слесарь-ремонтник ОАО «Пензадизельмаш» Максим Мещеряков и заместитель начальника производственно-диспетчерского отдела ОАО «НПП «Химмаш-Старт» Роман Панфилов.

Также свои силы в предварительном голосовании попробуют представители сферы здравоохранения — и.о. заведующего поликлиникой №3 Илья Молянов и педиатр детской поликлиники №6 Владимир Чекарев.

Помимо этого, оргкомитет одобрил заявки руководителя пензенского регионального физкультурно-оздоровительного центра «Росток» Михаила Горячева, члена совета при губернаторе по делам ветеранов Юлии Поруновой, директора МАУ «Центр развития футбола «Зенит» Дмитрия Сергеева, студента второго курса Пензенского государственного технологического университета Егора Соболева, секретаря банка «Авангард» Оксаны Чащиной и временно неработающего Виктора Чистова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 февраля был создан региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России».

18 марта были зарегистрированы 10 участников праймериз, 22-го и 29-го числа — еще 17 и 16 человек соответственно, 5 апреля — 15, 13 числа — 22, 17-го — 37, 19-го — 22.



Прием документов от желающих попробовать свои силы продлится по 30 апреля. Предварительное голосование состоится 26 мая.