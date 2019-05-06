Вице-мэр Пензы Ирина Ширшина написала заявление об уходе Политика

Пенза, 6 мая 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирина Ширшина, которая находится под подпиской о невыезде, подала заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила глава пресс-службы мэрии Анастасия Соборникова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Она сегодня утром пришла и написала заявление об увольнении», — сказала собеседница агентства в понедельник, 6 мая.

Биография

Ширшина Ирина Владимировна

По словам Анастасии Соборниковой, мэр Виктор Кувайцев пока не принял решение по этому вопросу в связи с плотным графиком.

«Сегодня оно [заявление] будет рассмотрено», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Она находилась под домашним арестом с начала августа 2017 года. 30 апреля мера пресечения была заменена на подписку о невыезде.