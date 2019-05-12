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Годовой доход депутата Юрия Старкина составил около 148 млн. рублей

09:22 | 12.05.2019 | Политика

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Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №16, члена фракции «Единая Россия» Юрия Старкина, который возглавляет ООО «Никольский хлеб», составил за 2018 год около 148 млн. рублей.

Годовой доход депутата Юрия Старкина составил около 148 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В собственности у народного избранника Юрия Старкина имеются четыре нежилых помещения общей площадью почти 2 тыс. кв. метров, земельный участок площадью около 49 соток, два магазина, плотина, жилой дом площадью более 92 кв. метров, а также восемь транспортных средств, включая «Toyota Land Cruiser 200».

Юрий Старкин награжден медалью святого князя Даниила Московского, почетной грамотой Госдумы России, почетными знаками «За заслуги в развитии парламентаризма» и «За благотворительность и меценатство».

В разные годы избирался депутатом собраний представителей Никольска и Никольского района, а также Законодательного собрания Пензенской области четвертого и пятого созывов.

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Доход Юрия Старкина за 2017 год составлял около 142 млн. рублей, за 2016 — свыше 62 млн. рублей, за 2015 — более 34 млн. рублей, за 2014 — более 18 млн. рублей, за 2013 — 1,4 млн. рублей, за 2012 — 3,9 млн. рублей, за 2011 — около 5,7 млн. рублей.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.

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