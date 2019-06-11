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Медиарейтинг Ивана Белозерцева снизился в мае

18:28 | 11.06.2019 | Политика

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Пенза, 11 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потерял позиции в медиарейтинге глав российских регионов по итогам мая. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия».

Медиарейтинг Ивана Белозерцева снизился в мае. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По результатам прошлого месяца он опустился с 39-й на 46-ю строчку.

Если в апреле пензенскому губернатору было посвящено 3 тыс. 950 публикаций в СМИ, то в мае их число снизилось до 3 тыс. 283. Медиаиндекс упал с 19 тыс. 256,3 до 12 тыс. 894 пунктов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», в число наиболее упоминаемых событий с участием Ивана Белозерцева вошла торжественная церемония запуска предприятия по переработке индейки.

Также на медиарейтинг губернатора повлияло то, что сотрудники областной станции скорой помощи огласили требования в рамках «итальянской забастовки», в том числе повысить зарплату, вернуть различные надбавки и увеличить число реанимационных бригад.

Кроме того, в поле зрения СМИ попало поручение Ивана Белозерцева проверить жалобу на действия соцработника, который пришел к ветерану вручить подарок ко Дню Победы и якобы бросил его у порога дома.

Помимо этого, на позиции Ивана Белозерцева сказалось заявление о важности создания комфортных условий для выпускников, сдающих ЕГЭ и ОГЭ — глава региона выразил мнение, что для ребенка огромный стресс, когда его ловят с пронесенным телефоном и лишают возможности сдать экзамен.

Эксперты также учли то, что глава региона освободил от должности начальника управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Валерия Муругова за вождение в нетрезвом виде.

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Медиарейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 51 тыс. источников, среди которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Он сформирован на основе медиаиндекса — показателя, позволяющего качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого вокруг персоны. Он учитывает индекс цитируемости, характер упоминания того или иного объекта в сообщении, а также заметность публикации или сюжета.

Чем выше индекс, тем более позитивно представлен объект в материалах СМИ.

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