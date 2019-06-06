Названы основные события, повлиявшие на рейтинг Пензенской области Политика

Пенза, 6 июня 2019. PenzaNews. Четыре негативных события, произошедших в Пензенской области в мае 2019 года, повлияли на позиции региона в рейтинге социально-политической устойчивости, подготовленном фондом «Петербургская политика».

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Согласно представленным сведениям, отрицательную роль сыграло избрание бывшему министру здравоохранения Владимиру Стрючкову, которому вменяют изнасилование, меры пресечения в виде домашнего ареста.

Также негативно повлияло увольнение за пьяное вождение начальника управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Валерия Муругова и уход Евгения Трошина по собственному желанию с должности министра труда, социальной защиты и демографии региона.

Кроме того, в числе отрицательных событий названо объявление «итальянской забастовки» сотрудниками областной станции скорой медицинской помощи из-за низких зарплат и неукомплектованности кадров.

Три события расценены как положительные: открытие в Нижнеломовском районе крупного завода по переработке мяса индейки группы компаний «Дамате», присвоение пензенскому колледжу архитектуры и строительства статуса специализированного центра компетенций по направлениям профессиональной подготовки «Малярные и декоративные работы» и «Кирпичная кладка» и подписание соглашения о намерениях по завершению строительства объектов ОАО «Пензастрой».

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В итоге рейтинг субъекта федерации по сравнению с апрелем снизился с 7,8 до 7,7 пункта. Пензенская область по-прежнему входит в группу субъектов РФ с высокой устойчивостью.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.