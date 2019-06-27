«Цыганский кризис» нанес удар не только по Белозерцеву, но и по всему региону — мнение Политика

Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Произошедшие в селе Чемодановка Пензенской области события нанесли удар не только по губернатору Ивану Белозерцеву, но и по всему региону. Такое мнение выразил профессор ПГУ, председатель правления региональной общественной организации краеведов и мордовской национально-культурной автономии Пензенской области, доктор исторических наук Владимир Первушкин при подготовке национального рейтинга руководителей российских регионов за май и июнь 2019 года.

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«В целом я положительно оцениваю деятельность губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. [...] Но исследуемый период (май-июнь), отметившийся «цыганским кризисом», конечно, не прибавил очков действующей власти. Понятно, что нанесен удар не только по губернатору — а он как первое лицо региона волей-неволей обязан был этот конфликт разрешать, но и по всему региону. Пензенская область «прославилась» на всю Россию, получив свою долю антиимиджа», — отметил эксперт.

По словам Владимира Первушкина, «очевидна недоработка определенных региональных структур». В их числе он назвал управление внутренней политики правительства Пензенской области и УМВД России.

«О кочующей диаспоре и неудобстве, которое она доставляет коренным жителям Чемодановки, чиновники не вспоминали, а в милиции не принимали жалобы местного населения до тех пор, пока цыгане не стали нарушать негласные правила, к чему, возможно, сподвиг уход в мир иной прежнего барона [Владимира Михая], который за дисциплиной соплеменников следил. Новый барон, видимо, удержать ситуацию в законном русле не смог или же не посчитал нужным», — предположил краевед.

Он обратил внимание на то, что намерение открыть отделение полиции в Чемодановке «абсолютно не предохраняет от повторения подобных случаев в других уголках региона».

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«Ситуация не исчерпана, потому что в Пензенской области не одна такая «Чемодановка». Например, есть Городище, где вся въездная улица занята цыганами, присутствие которых местное население воспринимает, мягко говоря, сдержанно. На мой взгляд, пензенским чиновникам, несущим прямую ответственность за спокойствие граждан и межэтнические коммуникации внутри населения, надо было работать на опережение. И сейчас важно очень внимательно изучить все возможные «горячие» точки региона и своевременно докладывать актуальную информацию по ним губернатору», — цитирует Владимира Первушкина ЦИК «Рейтинг».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заметно ухудшил позиции в национальном рейтинге глав российских регионов, составленном центром информационных коммуникаций «Рейтинг» за май и июнь 2019 года, опустившись с 51-й строчки на 63-ю.

Среди событий, повлиявших на такой результат, названы конфликт в Чемодановке, «итальянская забастовка» работников станции скорой помощи и неожиданная отставка министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова, который в конце мая был помещен под домашний арест в рамках уголовного дела об изнасиловании.