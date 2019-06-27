Белозерцев заметно ухудшил позиции в национальном рейтинге губернаторов Политика

Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ухудшил позиции в национальном рейтинге глав российских регионов , составленном центром информационных коммуникаций «ЦИК Рейтинг» за май и июнь 2019 года, опустившись с 51-й строчки на 63-ю.

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Если ранее Иван Белозерцев входил во вторую группу губернаторов из трех, то теперь переместился в последнюю. Также в нее включены главы Удмуртии, Саратовской, Кемеровской, Мурманской областей, Карелии, Ингушетии, Хакасии и ряда других регионов.

Как поясняется в комментарии к рейтингу, конфликт с участием цыган в селе Чемодановка, в результате которого погиб человек, привлек повышенное внимание к Пензенской области и явился «ударом по репутации Ивана Белозерцева».

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«Усугубило отрицательные оценки Ивана Белозерцева отсутствие адекватной оперативной реакции областных властей на случившееся. Ряд экспертов высказали предположение, что если бы не массовая протестная акция, глава мог бы и «не заметить» Чемодановки», — отмечается в тексте.

В нем также обращается внимание на то, что попытка руководителя субъекта федерации лично вступить в диалог с разгневанным местным населением обстановку не разрядила.

«Уже после встречи с губернатором жители перекрыли федеральную трассу», — говорится в комментарии.

Кроме того в нем подчеркивается, что большинство экспертов посчитали крайне неуместным заявление Ивана Белозерцева, обвинившего Запад в нагнетании обстановки вокруг Чемодановки.

«Интерес представляет мнение, что Иван Белозерцев своим выступлением умело переключил общественное внимание с кровавого межнационального конфликта на критику своего собственного выступления. Однако такая трактовка среди экспертов присутствует скорее как исключение», — поясняется в тексте.

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В нем добавляется, что «итальянская забастовка» работников пензенской областной станции скорой медицинской помощи стала еще одним неутешительным информационным поводом для губернатора Ивана Белозерцева.

«Среди других событий также преобладал негатив. Выделилась история с поспешной отставкой руководителя местного Минздрава [Владимира Стрючкова], которого в некоторых СМИ прямо обвиняли в совершенном им изнасиловании», — резюмируется в тексте.

Результаты национального рейтинга губернаторов, составленного ЦИК «Рейтинг», получены на основе анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. В рассылаемых анкетах предлагалось не только формально оценить работу того или иного руководителя субъекта РФ, но и обосновать свои выводы.

По мнению составителей рейтинга, конфиденциальный статус заочного анкетирования является важным способом повышения искренности респондентов. При этом те эксперты, которые хотели публично высказать свое мнение, получали такую возможность.