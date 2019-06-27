Белозерцев заметно ухудшил позиции в национальном рейтинге губернаторов

Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ухудшил позиции в национальном рейтинге глав российских регионов, составленном центром информационных коммуникаций «ЦИК Рейтинг» за май и июнь 2019 года, опустившись с 51-й строчки на 63-ю.
Если ранее Иван Белозерцев входил во вторую группу губернаторов из трех, то теперь переместился в последнюю. Также в нее включены главы Удмуртии, Саратовской, Кемеровской, Мурманской областей, Карелии, Ингушетии, Хакасии и ряда других регионов.
«Интерес представляет мнение, что Иван Белозерцев своим выступлением умело переключил общественное внимание с кровавого межнационального конфликта на критику своего собственного выступления. Однако такая трактовка среди экспертов присутствует скорее как исключение», — поясняется в тексте.
В нем добавляется, что «итальянская забастовка» работников пензенской областной станции скорой медицинской помощи стала еще одним неутешительным информационным поводом для губернатора Ивана Белозерцева.
Результаты национального рейтинга губернаторов, составленного ЦИК «Рейтинг», получены на основе анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. В рассылаемых анкетах предлагалось не только формально оценить работу того или иного руководителя субъекта РФ, но и обосновать свои выводы.
По мнению составителей рейтинга, конфиденциальный статус заочного анкетирования является важным способом повышения искренности респондентов. При этом те эксперты, которые хотели публично высказать свое мнение, получали такую возможность.
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