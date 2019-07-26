EN
19:54:38 Пятница, 26 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Белозерцев вошел в рейтинг глав регионов по упоминаемости в соцмедиа благодаря Чемодановке

15:43 | 26.07.2019 | Политика

Печать

Пенза, 26 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев по итогам июня 2019 года вошел в составленный компанией «Медиалогия» рейтинг глав регионов по упоминаемости в социальных медиа, в который традиционно включаются лишь 20 руководителей.

Белозерцев вошел в рейтинг глав регионов по упоминаемости в соцмедиа благодаря Чемодановке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Хотя Иван Белозерцев стал новичком в списке, он сразу оказался на пятой строчке — после мэра Москвы Сергея Собянина, главы Чечни Рамзана Кадырова, губернатора Московской области Андрея Воробьева и исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В июне в соцмедиа Ивану Белозерцеву было посвящено более 31,5 тыс. сообщений.

Читайте также

Медиарейтинг Белозерцева вырос на фоне событий в Чемодановке

Как пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», на позиции пензенского губернатора существенно повлияли два события, при этом оба связаны с конфликтом в Чемодановке, в результате которого погиб мужчина, часть жителей покинули свои дома, а 28 человек оказались арестованы.

Так, в соцсетях широко обсуждалось посещение Иваном Белозерцевым семьи погибшего жителя села и данное им обещание оплатить похороны, а также то, что он обвинил Америку и Запад в разжигании конфликта.

Рейтинг компании «Медиалогия» построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа. При его формировании учитывались сообщения в «Твиттере», «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, YouTube, мессенджере Telegram, на форумах и в блогах.

Данные для рейтинга рассчитаны 25 июля 2019 года.

Загрузка...
Читайте также
Татьяна Родькина стала лучшим штукатуром-маляром Пензенской области В Наровчате открыто местное отделение движения «Волонтеры-медики»
Сотрудники зареченского «Старта» начали репетиции благотворительного спектакля Экс-директор сердобского МУПа проведет 4,5 года в колонии за выдачу фиктивных справок
В Пензе руководителя двух фирм будут судить за растрату бензина УМВД на 10 млн. рублей В Заречном сотрудница медсанчасти пошла на преступление ради 10 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама