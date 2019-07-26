Белозерцев вошел в рейтинг глав регионов по упоминаемости в соцмедиа благодаря Чемодановке Политика

Пенза, 26 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев по итогам июня 2019 года вошел в составленный компанией «Медиалогия» рейтинг глав регионов по упоминаемости в социальных медиа, в который традиционно включаются лишь 20 руководителей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Хотя Иван Белозерцев стал новичком в списке, он сразу оказался на пятой строчке — после мэра Москвы Сергея Собянина, главы Чечни Рамзана Кадырова, губернатора Московской области Андрея Воробьева и исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В июне в соцмедиа Ивану Белозерцеву было посвящено более 31,5 тыс. сообщений.

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Как пояснили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «Медиалогия», на позиции пензенского губернатора существенно повлияли два события, при этом оба связаны с конфликтом в Чемодановке, в результате которого погиб мужчина, часть жителей покинули свои дома, а 28 человек оказались арестованы.

Так, в соцсетях широко обсуждалось посещение Иваном Белозерцевым семьи погибшего жителя села и данное им обещание оплатить похороны, а также то, что он обвинил Америку и Запад в разжигании конфликта.

Рейтинг компании «Медиалогия» построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа. При его формировании учитывались сообщения в «Твиттере», «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, YouTube, мессенджере Telegram, на форумах и в блогах.

Данные для рейтинга рассчитаны 25 июля 2019 года.