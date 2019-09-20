Депутаты гордумы Пензы седьмого созыва собрались на первую сессию Политика

Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. 34 из 35 депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва принимают участие в работе первой организационной сессии в пятницу, 20 сентября.

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Заседание пропустил Виктор Кувайцев, который до того, как стал народным избранником, являлся главой администрации Пензы.

Депутаты рассажены в зале в алфавитном порядке.

Места в президиуме заняли старейший по возрасту депутат Петр Чугай, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин и Николай Тактаров, занимавший пост главы города в период работы гордумы шестого созыва.

Обращаясь к собравшимся, Петр Чугай пожелал вновь избранным депутатам продуктивной работы как в гордуме в целом, так и в своих округах.

«Пусть принимаемые в думе решения служат на благо жителей нашего города», — сказал он.

После того, как все присутствующие депутаты проголосовали за открытие сессии, ее ведение было передано председателю оргкомитета по подготовке заседания Денису Желиховскому.

В свою очередь он передал слово председателю избирательной комиссии Пензы Ольге Сорокиной, которая огласила итоги выборов.

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Затем к депутатам обратился Валерий Лидин. Он обратил внимание на то, что избиратели оказали им высокое доверие.

«Это доверие необходимо оправдывать реальными делами», — подчеркнул он.

Затем Валерий Лидин за многолетний добросовестный труд вручил несколько наград депутатам. Грамоту от имени губернатора Ивана Белозерцева получил Сергей Куличков, Алексей Шуварин удостоен благодарности.

Почетная грамота Законодательного собрания была вручена Денису Желиховскому, благодарности — Олегу Шаляпину и Александру Трутневу, благодарственные письма главного федерального инспектора по Пензенской области — Андрею Сучкову и Жиганше Туктарову.

После этого слово было предоставлено Николаю Тактарову, который призвал депутатов продолжать лучшие традиции городской думы.

«Дума текущего созыва уникальна по составу», — отметил он.

Николай Тактаров также пожелал депутатам, заходя в здание, забывать о своей партийной принадлежности и руководствоваться интересами жителей.

Кроме того, он вручил нескольким депутатам благодарности и нагрудные знаки.

В повестку заседания включено три вопроса: о досрочном прекращении полномочий главы администрации Пензы Виктора Кувайцева, о главе города и о секретариате сессий гордумы.

Депутат Алексей Шуварин предложил сначала рассмотреть вопрос о главе города.