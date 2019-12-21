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В Пензе при поддержке Сбербанка будет запущен проект «Бережливая администрация»

11:56 | 21.12.2019 | Политика

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Пенза, 21 декабря 2019. PenzaNews. Мэрия Пензы и Сбербанк намерены реализовать совместный проект «Бережливая администрация». Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин.

В Пензе при поддержке Сбербанка будет запущен проект «Бережливая администрация»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы на прошлой неделе провели первую встречу, определили, по сути, план мероприятий. Уже со следующей недели начинаем работу с точки зрения оптимизации процессов», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, которая состоялась в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 20 декабря.

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Андрей Лузгин напомнил, что во время его работы в правительстве Пензенской области технологии бережливого производства были внедрены в МФЦ.

«У нас при сохраняющихся затратах были существенные улучшения по скорости работы, по качеству обслуживания», — отметил мэр.

Говоря о предстоящей оптимизации, Андрей Лузгин уточнил, что основная задача — «выполнять большее количество функций теми же ресурсами».

«Не секрет, что некоторые зоны администрации — то, за что администрация должна отвечать, работает либо с опозданием, либо с недолжным качеством. Есть замечания по работе с обращениями граждан», — пояснил глава администрации Пензы.

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