EN
16:44:07 Среда, 25 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
СРОЧНО Иван Белозерцев ответил на вопрос о втором губернаторском сроке

Около 79 млн. рублей направили в Пензенской области на премии чиновникам

11:56 | 25.12.2019 | Политика

Печать

Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Денежные средства в размере около 79 млн. рублей, перечисленные Пензенской области в декабре из федерального бюджета, полностью направлены на выплату премий чиновникам. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Около 79 млн. рублей направили в Пензенской области на премии чиновникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вот эта сумма пошла на премиальный фонд», — сказал он в ходе пресс-конференции в правительстве региона в среду, 25 декабря.

Иван Белозерцев отметил, что это «небольшая сумма на всю область».

Читайте также

Годовой доход пензенского губернатора Ивана Белозерцева превысил 5,2 млн. рублей

«Сотрудников же немало, поэтому там по 5 тыс., по 10 тыс., кому-то побольше, но тем не менее премия к Новому году — все равно для людей приятно. Тем более зарплата-то у нас небольшая. Некоторые думают, что в муниципалитете, в правительстве большая зарплата. Молодежь приходит, получает 21–22 тыс. рублей. Нагрузка большая, [...] потом увольняются, ищут более высокооплачиваемую работу», — пояснил губернатор.

Комментируя выделение Пензенской области гранта в размере почти 874 млн. рублей, Иван Белозерцев уточнил, что эта сумма направлена на решение социальных задач, в том числе на зарплаты работникам бюджетной сферы и компенсацию затрат застройщиков, достраивающих дома обманутых дольщиков.

«Мы не позволили себе, хотя могли «залезть» и вот в те деньги, то есть у нас такое законное право было, [...] мы этого не сделали», — подчеркнул губернатор.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе провели акцию «Бессмертный афганский батальон» Пензенскому губернатору пришлось принять лекарство перед пресс-конференцией
В Пензе пенсионерку обманули под предлогом выплаты 280 тыс. рублей за некачественные БАДы Пензенская область не достигла целевых показателей по снижению смертности населения
После вмешательства пензенских прокуроров выплачено 124 млн. рублей долгов по зарплате Ушел из жизни почетный гражданин Заречного Иван Черняев
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама