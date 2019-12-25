Около 79 млн. рублей направили в Пензенской области на премии чиновникам Политика

Пенза, 25 декабря 2019. PenzaNews. Денежные средства в размере около 79 млн. рублей, перечисленные Пензенской области в декабре из федерального бюджета, полностью направлены на выплату премий чиновникам. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Вот эта сумма пошла на премиальный фонд», — сказал он в ходе пресс-конференции в правительстве региона в среду, 25 декабря.

Иван Белозерцев отметил, что это «небольшая сумма на всю область».

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«Сотрудников же немало, поэтому там по 5 тыс., по 10 тыс., кому-то побольше, но тем не менее премия к Новому году — все равно для людей приятно. Тем более зарплата-то у нас небольшая. Некоторые думают, что в муниципалитете, в правительстве большая зарплата. Молодежь приходит, получает 21–22 тыс. рублей. Нагрузка большая, [...] потом увольняются, ищут более высокооплачиваемую работу», — пояснил губернатор.

Комментируя выделение Пензенской области гранта в размере почти 874 млн. рублей, Иван Белозерцев уточнил, что эта сумма направлена на решение социальных задач, в том числе на зарплаты работникам бюджетной сферы и компенсацию затрат застройщиков, достраивающих дома обманутых дольщиков.

«Мы не позволили себе, хотя могли «залезть» и вот в те деньги, то есть у нас такое законное право было, [...] мы этого не сделали», — подчеркнул губернатор.