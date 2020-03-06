Названы основные события социально-политической жизни Пензенской области за февраль Политика

Пенза, 6 марта 2020. PenzaNews. Эксперты фонда «Петербургская политика» назвали основные события социально-политической жизни Пензенской области за февраль 2020 года.

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К позитивным аналитики отнесли ввод в эксплуатацию второй очереди элеваторного комплекса «Агсен Проперти» в Тамалинском районе, начало строительства компанией «Дамате» предприятия по выращиванию индейки в Пачелмском районе, подписание с АО «Транснефть – Дружба» дорожной карты по выносу участка нефтепровода «Дружба-2» с территории города Кузнецка, а также запуск новой линии на «Маякпринте» в Пензе.

В число негативных эксперты включили удаление журналистов с заседания правительства Пензенской области, на котором с докладом выступила начальник департамента информполитики и СМИ региона Екатерина Шнайдер.

Также на рейтинге региона отразилась информация о проверке по факту появления в интернете видео, на котором запечатлен момент, как человек, похожий на заместителя председателя регионального правительства Валерия Беспалова, скандалит с инспекторами ДПС.

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К прочим заметным событиям отнесены обвинительные приговоры семерым участникам запрещенной в России террористической организации «Сеть», которым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 18 лет.

В итоге рейтинг Пензенской области составил 7,2 пункта. Регион по-прежнему входит в группу субъектов РФ с высокой устойчивостью.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.