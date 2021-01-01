Кандидатом на довыборах в Госдуму по 147-му округу от КПРФ вместо Камнева станет Трутнев Политика

Пенза, 4 июля 2020. PenzaNews. Президиум Центрального комитета КПРФ планирует выдвинуть кандидатом в депутаты Госдумы России для участия в довыборах по 147-му лермонтовскому одномандатному округу депутата пензенской гордумы шестого и седьмого созывов, коммерческого директора ООО «ТП «Снежок» Александра Трутнева, а не члена президиума ЦК КПРФ, первого секретаря пензенского обкома партии, депутата Законодательного собрания региона Георгия Камнева, как это планировалось ранее.

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По словам Георгия Камнева, это связано с теми задачами, которые перед ним ставит руководство Компартии.

«Это внутрипартийная работа и вопросы партийного строительства. [...] Для нас очень важны не только эти выборы. Для нас важны и выборы в 2021 году. Есть такое мнение, что и для меня будет какое-то поручение в связи с выборами 2021 года», — сказал он в ходе первого этапа конференции обкома КПРФ, состоявшегося в киноконцертном зале «Октябрь» в Пензе в субботу, 4 июля.

Георгий Камнев добавил, что конфигурация, при которой в сентябре 2020-го на пост губернатора Пензенской области будет претендовать замглавы Пензы, секретарь обкома КПРФ Олег Шаляпин, а на мандат депутата Госдумы — Александр Трутнев, «позволит уйти от больших каких-то таких вопросов, связанных с будущими выборами».

По информации лидера пензенских коммунистов, конкурентом Александра Трутнева на довыборах в Госдуму станет Герой России Александр Самокутяев, который, как ожидается, будет выдвинут от «Справедливой России».

«Мы предполагаем, что выборная кампания космонавта Самокутяева будет выглядеть следующим образом: он будет везде стоять рядом с губернатором. [...] Примерно как была избирательная кампания у также представителя вроде бы как «Справедливой России» Левина Леонида Леонидовича», — отметил Георгий Камнев.