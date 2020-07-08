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Анна Очкина подала документы для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора

16:23 | 08.07.2020 | Политика

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Пенза, 8 июля 2020. PenzaNews. Заведующая кафедрой методологии науки, социальных теорий и технологий Пензенского государственного университета, председатель совета реготделения «Справедливой России» Анна Очкина подала в облизбирком документы для начала процедуры регистрации в качестве кандидата на пост губернатора.

Анна Очкина подала документы для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе заседания рабочей группы, состоявшегося в среду, 8 июля, заместитель председателя избиркома Пензенской области Алексей Климухин по порядку назвал каждый из представленных документов.

Затем Анне Очкиной было передано по одному экземпляру форм подтверждения о принятии документов, связанных с выдвижением на пост губернатора Пензенской области.

После этого были приняты документы для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

Алексей Климухин проинформировал, что на заседании облизбиркома 9 июля уполномоченный представитель будет зарегистрирован и получит разрешение на открытие специального избирательного счета.

Для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Анне Очкиной предстоит пройти муниципальный фильтр — ее выдвижение должны поддержать минимум 253 депутата представительных органов муниципальных образований Пензенской области.

Кроме листов поддержки с подписями народных избранников, Анна Очкина должна направить в облизбирком сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, заявления от них и иные необходимые документы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», своих кандидатов на должность губернатора Пензенской области выдвинули четыре партии: ЛДПР — Александра Васильева, «Справедливая Россия» — Анну Очкину, «Единая Россия» — Ивана Белозерцева, КПРФ — Олега Шаляпина.

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