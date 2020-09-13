Явка на выборах губернатора Пензенской области по данным на 18.00 составила около 54% Политика

Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Явка избирателей на выборах губернатора Пензенской области по данным на 18.00 воскресенья, 13 сентября, составила около 54%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заместитель председателя избирательной комиссии региона Алексей Климухин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проголосовали 566 тыс. 599 избирателей, что составляет 53,79%», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем выборы будут считаться состоявшимися при любой активности граждан, имеющих право голоса, поскольку порога явки нет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам двух дней досрочного голосования, 11 и 12 сентября, явка избирателей на выборах главы региона составила 41,18%.

На пост губернатора Пензенской области претендуют пять человек: Иван Белозерцев («Единая Россия»), Александр Васильев (ЛДПР), Анна Очкина («Справедливая Россия»), Петр Чугай (Партия пенсионеров) и Олег Шаляпин (КПРФ).