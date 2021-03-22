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Павел Маслов назначен врио заместителя председателя пензенского правительства

10:28 | 22.03.2021 | Политика

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Пенза, 22 марта 2021. PenzaNews. Павел Маслов, возглавлявший управление внутренней политики правительства Пензенской области с 1 июня 2017 года, назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя облправительства.

Павел Маслов назначен врио заместителя председателя пензенского правительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Глава правительства региона Николай Симонов представил его в новой должности в ходе заседания оргкомитета «Победа» в понедельник, 22 марта.

По информации пресс-службы облправительства, Павел Маслов будет курировать работу управления внутренней политики, а также департамента информационной политики и СМИ Пензенской области.

Ранее должность заместителя председателя правительства Пензенской области, курирующего вопросы внутренней политики, занимал Василий Трохин.

30 ноября 2020 года губернатор Иван Белозерцев сообщил, что Василий Трохин перейдет на другую работу. Кто займет освободившуюся должность, глава региона не уточнил, при этом отметил, что кандидатура на пост зампреда правительства находится на согласовании.

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