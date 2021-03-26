Песков объяснил, почему до сих пор не назначен врио губернатора Пензенской области Политика

Москва, 26 марта 2021. PenzaNews. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему после отрешения Ивана Белозерцева от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия главы государства до сих пор не назначен временно исполняющий обязанности руководителя региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Президенту потребовалось определенное время, чтобы принять решение. И как только это решение будет финализировано, мы вам сообщим», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос в пятницу, 26 марта.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в отношении Ивана Белозерцева и ряда других лиц, в числе которых глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн. рублей.

По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

22 марта Басманный суд Москвы избрал Ивану Белозерцеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая.

В тот же день было приостановлено его членство в партии «Единая Россия».

23 марта президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Ивана Белозерцева от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.

24 марта правительство Пензенской области ушло в отставку. При этом, согласно законодательству, оно продолжает действовать до сформирования нового высшего исполнительного органа госвласти региона. В настоящее время члены пензенского правительства работают с приставкой «врио».

