Павел Маслов вновь назначен начальником управления внутренней политики Политика

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Павел Маслов назначен начальником управления внутренней политики правительства Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 29 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Павел Сергеевич Маслов назначен начальником управления внутренней политики правительства Пензенской области», — сказал Олег Мельниченко.

«Павел Сергеевич, я надеюсь, что эта работа Вам известна. Мы с Вами продолжим работать и взаимодействовать», — добавил врио губернатора.

Павел Маслов занимал должность начальника управления внутренней политики правительства Пензенской области с 1 июня 2017 года.

22 марта 2021 года — на следующий день после того, как стало известно о возбуждении в отношении губернатора Ивана Белозерцева уголовного дела о взяточничестве, — председатель правительства Пензенской области Николай Симонов сообщил, что Павел Маслов назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя облправительства.