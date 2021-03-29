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Павел Маслов вновь назначен начальником управления внутренней политики

11:02 | 29.03.2021 | Политика

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Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Павел Маслов назначен начальником управления внутренней политики правительства Пензенской области. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко, объявляя о своих первых кадровых решениях на посту главы региона в ходе оперативного совещания в облправительстве утром в понедельник, 29 марта.

Павел Маслов вновь назначен начальником управления внутренней политики. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Павел Сергеевич Маслов назначен начальником управления внутренней политики правительства Пензенской области», — сказал Олег Мельниченко.

«Павел Сергеевич, я надеюсь, что эта работа Вам известна. Мы с Вами продолжим работать и взаимодействовать», — добавил врио губернатора.

Павел Маслов занимал должность начальника управления внутренней политики правительства Пензенской области с 1 июня 2017 года.

22 марта 2021 года — на следующий день после того, как стало известно о возбуждении в отношении губернатора Ивана Белозерцева уголовного дела о взяточничестве, — председатель правительства Пензенской области Николай Симонов сообщил, что Павел Маслов назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя облправительства.

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