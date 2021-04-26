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Мельниченко обратил внимание Качана на происходящее в Кичкилейке

12:46 | 26.04.2021 | Политика

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Пенза, 26 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко обратил внимание врио министра труда, социальной защиты и демографии региона Алексея Качана на ситуацию в Кичкилейке, где находится социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов.

Мельниченко обратил внимание Качана на происходящее в Кичкилейке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Все, что происходит в Кичкилейке, меня начинает очень сильно настораживать и беспокоить. Последнее — бегство детей [...] из школы, когда их полиция искала, возвращала. [...] Там нездоровая атмосфера. Дети из тех мест, где им хорошо, никогда не бегают. Или Вы наведете порядок, или Вы пойдете по стопам Воронкова [врио министра образования Пензенской области, которому ранее был объявлен выговор]. Я Вам это обещаю», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к Алексею Качану в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 26 апреля.

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Он попросил уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Елену Столярову и сенатора Марию Львову-Белову вместе с Алексеем Качаном на месте разобраться в ситуации.

«Там какие-то системные вещи», — подчеркнул врио губернатора.

Олег Мельниченко отметил, что Алексей Качан возглавляет министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области уже на протяжении двух лет.

«Это достаточный срок для того, чтобы выстроить системную работу», — констатировал он.

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