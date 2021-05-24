Мельниченко назвал причину увольнения Чернышова из пензенского Минлесхоза Политика

Пенза, 24 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко назвал причину, по которой был освобожден от занимаемой должности Игорь Чернышов, исполнявший обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона с марта 2021 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я рассчитывал на то, что в лице Чернышова буду иметь соратника, который разделяет мои подходы. Все вы прекрасно знаете, что в 2019 году у нас была федеральная проверка Рослесхоза. Есть соответствующий акт, в котором комиссией Рослесхоза были установлены серьезные нарушения, в том числе есть ущерб, который составляет более 1 млрд. рублей. Я рассчитывал, что предыдущий временно исполняющий обязанности министра будет принципиально со всеми этими вопросами разбираться, но, к сожалению, этого не произошло», — отметил Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 24 мая.

Читайте также

Чернышов покинул пензенский Минлесхоз, врио министра назначен Галкин

Он выразил надежду на то, что врио министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Илья Галкин, назначенный на эту должность с 18 мая, сумеет выстроить работу должным образом.

«Я рассчитываю, Илья Владимирович, что Вы проведете соответствующую работу по акту Рослесхоза. Все те нарушения, которые были там отражены, они несомненейшим образом должны быть устранены там, где это возможно, потому что есть, в общем-то, уже то, что вернуть назад нельзя. Соответственно, все должностные лица, которые были к этому причастны, должны нести соответствующую ответственность. Я на Вас очень рассчитываю», — сказал Олег Мельниченко.