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Шпагин зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Пензенской области

11:46 | 13.08.2021 | Политика

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Пенза, 13 августа 2021. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Гелиос» Алексей Шпагин, выдвинутый пензенским реготделением партии «Справедливая Россия – За правду» для участия в досрочных выборах главы региона, зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Пензенской области.

Шпагин зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков вручил ему удостоверение установленного образца в ходе заседания облизбиркома, состоявшегося в минувший четверг, 12 августа.

Таким образом, зарегистрированы пятеро кандидатов на должность губернатора Пензенской области: Олег Мельниченко («Единая Россия»), Петр Чугай (Партия пенсионеров), Александр Васильев (ЛДПР), Олег Шаляпин (КПРФ) и Алексей Шпагин («Справедливая Россия – За правду»).

Изначально предполагалось, что на пост губернатора от СРЗП будет претендовать Анна Очкина, однако 14 июля она подала в облизбирком заявление об отказе от дальнейшего участия в досрочных выборах главы региона, после чего утратила статус выдвинутого кандидата.

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