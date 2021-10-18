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Членство Кабельского в «Единой России» приостановлено

11:19 | 18.10.2021 | Политика

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Пенза, 18 октября 2021. PenzaNews. Членство в «Единой России» бывшего временно исполняющего обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области Григория Кабельского приостановлено в связи с возбуждением уголовного дела. Об этом говорится в сообщении пресс-службы реготделения партии.

Членство Кабельского в «Единой России» приостановлено. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что соответствующее решение принято местным политическим советом октябрьского отделения «Единой России».

Согласно уставу партии, членство лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возбуждено уголовное дело, приостанавливается. По результатам рассмотрения уголовного дела приостановление членства в партии прекращается или решается вопрос об исключении гражданина из партии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 октября 2021 года врио министра физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». В тот же день он отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

16 октября экс-чиновнику предъявлено обвинение в получении в период с марта 2020 года по 15 октября 2021-го взяток в размере не менее 1 млн. 250 тыс. рублей за действия и бездействие, связанные с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках субъекта федерации.

17 октября Первомайский районный суд Пензы избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 14 декабря.

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