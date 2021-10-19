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Столярова предлагается избрать главой комитета Заксобрания по соцполитике

10:31 | 19.10.2021 | Политика

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Пенза, 19 октября 2021. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от КПРФ, заместитель главврача онкодиспансера по диагностике и радиологии Антон Столяров, как ожидается, будет избран на пост председателя комитета по соцполитике вместо коммуниста Георгия Камнева, полномочия которого были прекращены досрочно в связи с избранием в Госдуму. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального парламента.

Столярова предлагается избрать главой комитета Заксобрания по соцполитике. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что в отличие от Георгия Камнева, который работал главой комитета на профессиональной постоянной основе, Антон Столяров будет осуществлять полномочия без отрыва от основной деятельности.

«Председателем комитета Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по социальной политике, осуществляющим полномочия без отрыва от основной деятельности, избрать депутата Столярова Антона Анатольевича», — говорится в проекте документа.

Вопрос о введении Антона Столярова в состав комитета по социальной политике и избрании на пост председателя будет рассмотрен на ближайшей сессии.

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