Семин стал заместителем министра внутренней и информационной политики Политика

Пенза, 15 ноября 2021. PenzaNews. Дмитрий Семин назначен заместителем министра внутренней и информационной политики Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Дмитрий Игоревич у нас молодой, перспективный кадр», — отметил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 15 ноября.

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Олег Мельниченко добавил, что Дмитрий Семин «уже поработал на направлении внутренней и информационной политики».

Губернатор пожелал новому замминистра успехов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2021 года стало известно, что должность министра внутренней и информационной политики Пензенской области занял Павел Маслов, его первым заместителем стал Владимир Перов, заместителем — Анатолий Бодров.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал о том, что новое министерство будет подчиняться напрямую ему.