EN
03:00:53 Вторник, 16 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Семин стал заместителем министра внутренней и информационной политики

10:30 | 15.11.2021 | Политика

Печать

Пенза, 15 ноября 2021. PenzaNews. Дмитрий Семин назначен заместителем министра внутренней и информационной политики Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Семин стал заместителем министра внутренней и информационной политики. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дмитрий Игоревич у нас молодой, перспективный кадр», — отметил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 15 ноября.

Читайте также

Молодежь пока не нужна власти в Пензенской области — экс-депутат

Олег Мельниченко добавил, что Дмитрий Семин «уже поработал на направлении внутренней и информационной политики».

Губернатор пожелал новому замминистра успехов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2021 года стало известно, что должность министра внутренней и информационной политики Пензенской области занял Павел Маслов, его первым заместителем стал Владимир Перов, заместителем — Анатолий Бодров.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал о том, что новое министерство будет подчиняться напрямую ему.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенский губернатор высказался на тему доступа взрослых без QR-кодов в детсады и школы Оплата услуг ЖКХ картой стала доступна в банке «Кузнецкий» в Пензе
Мельниченко призвал Басенко находить кадры, которые будут работать не через схематозы и распилы За три дня на пензенских дорогах задержаны около 40 нетрезвых водителей
В Пензенской области за сутки подтверждено 390 случаев заражения коронавирусом Маркова утверждена в должности первого замминистра образования, Коломенцева — замминистра
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама