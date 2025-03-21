Олег Мельниченко представил отчет о деятельности правительства Пензенской области за 2024 год Политика

Пенза, 21 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко представил отчет о деятельности регионального правительства за 2024 год в ходе 26-й очередной сессии Законодательного собрания, которая состоялась в пятницу, 21 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к депутатам, Олег Мельниченко отметил плодотворную совместную работу органов законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления.

«Результаты деятельности правительства Пензенской области — это не только финансовые показатели, а конкретные изменения в жизни наших земляков, которых мы добились вместе с вами», — сказал он.

Приоритетным направлением в условиях спецоперации стало оказание поддержки фронту и участникам СВО, обеспечение безопасности жителей региона. За год на передовую отправлено более 170 гуманитарных конвоев. Глава региона поблагодарил предприятия, общественные объединения и активистов за оказываемую помощь.

Олег Мельниченко констатировал положительные результаты реализации в Пензенской области национальных проектов, часть из которых завершена, стартовал ряд новых.

По словам губернатора, Пензенская область продолжает наращивать производство товаров и услуг. Объем валового регионального продукта — свыше 730 млрд. рублей. Рост относительно уровня 2023 года составил 103,7%.

Губернатор подчеркнул, что основа пензенской экономики — промышленность. В 2024 году отгружено продукции на 530 млрд. рублей. Индекс промпроизводства составил 108,2%. В развитие промышленной сферы в целом инвестировано более 109 млрд. рублей, создано 1,2 тыс. рабочих мест.

В рамках импортозамещения осваиваются и выводятся на рынок новые высокотехнологичные виды продукции. Пензенскими предприятиями ОПК выполнены все обязательства по гособоронзаказу. Рост объемов гражданской продукции составил порядка 40%.

По федеральной программе «Профессионалитет» продолжается системная работа по насыщению экономики региона квалифицированными кадрами. В 2024 году созданы строительный и педагогический кластеры, по данным направлениям обучаются 700 студентов. В этом году запланировано создание трех кластеров — «Машиностроение», «Атомная энергетика» и «IT-технологии».

В числе достижений Пензенской области, отмеченных главой региона, — первое место в ПФО по объему вклада малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт (36,5%).

Губернатор поблагодарил депутатов Законодательного собрания за поддержку инициативы о продлении «налоговых каникул» для начинающих предпринимателей, благодаря чему численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства за 2024 год возросла на 6% и составила более 220 тыс. человек.

Олег Мельниченко констатировал, что Пензенская область остается привлекательной для крупных инвесторов, объем инвестиций вырос на 16 млрд. рублей и превысил 138 млрд. рублей. На Петербургском международном экономическом форуме подписано 17 соглашений, четыре из них — на общую сумму более 27 млрд. рублей.

Пензенская область активно развивает экспортную деятельность. В числе крупных партнеров губернатор назвал Казахстан, Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан и Китай, новое направление — Индия.

Олег Мельниченко сообщил о Днях Пензенской области в Белоруссии, которые пройдут с 1 по 8 апреля в трех городах — Минске, Бресте и Могилеве, а также о принятом решении организовать работу представителя Пензенской области при Торговом представительстве Российской Федерации в Республике Узбекистан.

В агропромышленном комплексе, который демонстрирует положительную динамику развития, получателями господдержки стали 324 компании. По итогам уборочной кампании, собрано 2,6 млн. тонн зерновых культур, достигнут абсолютный рекорд области в производстве сахара — более 400 тыс. тонн.

Губернатор озвучил рекордные результаты в сфере животноводства (второе месте в ПФО по производству скота и птицы на убой, первое — по надою молока на одну корову в РФ) и в строительной сфере (построено более 1 млн. кв. метров жилья, по обеспеченности жильем регион занимает первое место в ПФО и восьмое — в России).

Продолжается работа по комплексному развитию территорий — строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры, дорог, инженерных и коммунальных сетей, газификация населенных пунктов, благоустройство общественных территорий.

Губернатор подробно остановился на мероприятиях по развитию социальной сферы. Возводятся ФАПы, амбулатории, открыт лабораторно-диагностический корпус онкодиспансера, реализуются программы по привлечению молодых специалистов в сельскую местность, поддержка оказывается многодетным семьям, повышается качество жизни пожилых граждан. Ликвидирована многолетняя очередь на предоставление жилья детям-сиротам, дальнейшая работа будет идти в плановом режиме. Порядка 100 видов различных социальных выплат и услуг своевременно получили более 400 тыс. граждан.

«В зоне нашего постоянного и пристального внимания — участники и ветераны специальной военной операции и члены семей», — подчеркнул Олег Мельниченко.

В Пензенской области действует комплекс из 35 мер соцподдержки для участников СВО и членов их семей. На эти цели из регионального бюджета направлено более 2,2 млрд. рублей.

Губернатор проинформировал о запуске кадровой программы «Герои Пензенского края», а также об участии пензенских специалистов в восстановлении подшефных районов Запорожской области.

В рамках отчета Олег Мельниченко дал ряд поручений профильным министерствам и ответил на вопросы депутатов, сообщается на сайте Законодательного собрания Пензенской области.