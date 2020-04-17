В Пензе будет организована трансляция пасхального богослужения Религия

Пенза, 17 апреля 2020. PenzaNews. Телеканалы «Экспресс» и «ОТР» будут в прямом эфире транслировать пасхальную службу из Успенского кафедрального собора Пензы в ночь на воскресенье, 19 апреля.

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«Призываем всех прихожан молиться дома и надеемся, что вы сможете увидеть эту трансляцию и это каким-либо образом скрасит скорбь не быть в храме, позволит быть вместе с нами», — отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, телетрансляция начнется в 23.30.

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Дополнительно планируется организовать трансляцию в интернете — на канале «Пензенская область» на портале YouTube.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 31 марта по 30 апреля предусмотрена самоизоляция большинства граждан. Жителям можно выходить из дома в ближайший магазин, аптеку, выгуливать собак и выносить мусор.

С 15 по 30 апреля в регионе запрещено посещение кладбищ и церквей.