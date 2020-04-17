EN
14:59:34 Пятница, 17 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 119 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки диагноз подтвержден у 12 человек

В Пензе будет организована трансляция пасхального богослужения

09:29 | 17.04.2020 | Религия

Печать

Пенза, 17 апреля 2020. PenzaNews. Телеканалы «Экспресс» и «ОТР» будут в прямом эфире транслировать пасхальную службу из Успенского кафедрального собора Пензы в ночь на воскресенье, 19 апреля.

В Пензе будет организована трансляция пасхального богослужения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Призываем всех прихожан молиться дома и надеемся, что вы сможете увидеть эту трансляцию и это каким-либо образом скрасит скорбь не быть в храме, позволит быть вместе с нами», — отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, телетрансляция начнется в 23.30.

Читайте также

Митрополит Серафим призвал прихожан оставаться дома в Страстную неделю и на Пасху

Дополнительно планируется организовать трансляцию в интернете — на канале «Пензенская область» на портале YouTube.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 31 марта по 30 апреля предусмотрена самоизоляция большинства граждан. Жителям можно выходить из дома в ближайший магазин, аптеку, выгуливать собак и выносить мусор.

С 15 по 30 апреля в регионе запрещено посещение кладбищ и церквей.

Новости партнеров
Читайте также
Около 200 работ поступило на конкурс «Память и гордость в сердцах поколений» В Заречном начата проверка по факту мошенничества при продаже медицинских масок
МТС запустила онлайн-карту работающего малого бизнеса В Пензенской области составлено более 100 протоколов за нарушение режима самоизоляции
Ущерб от незаконной рубки деревьев под Пензой оценивается почти в 880 тыс. рублей Житель Пензы обвиняется в применении насилия в отношении инспектора ДПС
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement