В сфере дорожного хозяйства и благоустройства Пензы проводится большая работа — мэр Общество

Пенза, 21 декабря 2016. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев считает, что в сфере дорожного хозяйства и благоустройства города проводится большая работа.

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«В 2016 году продолжена реализация в сфере дорожного хозяйства таких проектов, как реконструкция улицы Антонова; капитальный ремонт автомобильной дороги – подъезд к микрорайону Заря от федеральной автодороги М5 «Урал». Начаты работы по капитальному ремонту Свердловского моста», — сказал он, выступая в большом зале мэрии с докладом о предварительных итогах социально-экономического развития Пензы в среду, 21 декабря.

По мнению Виктора Кувайцева, одним из примеров комплексного подхода к реконструкции улично-дорожной сети может служить обновленная улица Измайлова.

Мэр уточнил, что к настоящему времени завершены работы по ремонту проезжих частей на 53 объектах общей площадью 455 тыс. кв. метров.

«В рамках реализации программы «Наш двор», сформированной депутатами Пензенской городской думы, выполнен ремонт более 100 дворовых территорий на общую сумму 95 млн. рублей, отремонтировано 108 тыс. кв. метров внутриквартальных дорог и тротуаров, оборудованы парковочные места, во дворах жилых домов установлены лавочки, урны и ограждения. Это пример комплексного благоустройства дворовых территорий», — сказал градоначальник.

Он отметил, что в 2016 году при поддержке губернатора разработана концепция реконструкции набережной реки Суры, выполнено благоустройство Олимпийской аллеи и сквера «Семейный», ведутся работы по устройству новой лестницы к ДДЮТ от улицы Бекешской.

По словам Виктора Кувайцева, в целях улучшения архитектурного облика Пензы был разработан и принят нормативный акт, устанавливающий порядок согласования наружной отделки фасадов.

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«Вместе с депутатским корпусом и активными жителями города нам удалось сделать значительный объем работ по благоустройству города. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному Собранию, чиновникам необходимо советоваться с людьми, спрашивать у них, как они хотят видеть улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки. Необходимо, чтобы сами жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь, и нужно поддерживать граждан, которые готовы присоединиться к проектам благоустройства. Именно этими принципами мы руководствовались», — сказал он.

«Начиная с 2015 года, мы проводим конкурс социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления. В этом году для участия в конкурсе было представлено 46 проектов, из которых по итогам их оценки отобрано 25. Грантовая поддержка из бюджета города составила около 6 млн. рублей, при этом сумма собственных средств граждан составила более 4 млн. рублей», — напомнил мэр.

Он также выразил уверенность в том, что только при наличии активной гражданской позиции жителей и максимального доверия к власти с их стороны можно добиться успешной реализации любых городских проектов.

«Большая роль в работе с жителями отведена народным избранникам. Поэтому мы и в дальнейшем рассчитываем на поддержку депутатов Законодательного собрания и городской думы и их соучастие в решении вопросов, направленных на благо жителей Пензы», — сказал Виктор Кувайцев.