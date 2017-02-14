«Медиалогия» включила ИА «PenzaNews» в топ-5 самых цитируемых пензенских медиаресурсов Общество

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Компания «Медиалогия» включила независимое информационное агентство «PenzaNews», которое в этом году отмечает 10-летний юбилей, в топ-5 самых цитируемых медиаресурсов Пензенской области за 2016 год, присвоив индекс в 44,57 пункта.

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На четвертом месте расположился сайт «ПензаИнформ», который не является официально зарегистрированным СМИ и ассоциируется с ТРК «Наш Дом» (46,44).

Судя по представленным цифрам, популярный областной ресурс смог опередить информационно-развлекательный портал Заречного «Город Z» (47,89).

Второе место — у ГТРК «Пенза», которая является филиалом медиахолдинга ВГТРК (54,01).

«Пальмой первенства» в 2016 году «Медиалогия» решила наградить контролируемое региональной властью сетевое издание «Пенза-Пресс» (166,28). Причем на этот раз ресурс был включен в категорию «Информагентства», хотя ранее специалисты той же исследовательской компании относили его к «Интернету». В связи с чем произошли такие изменения, если «Пенза-Пресс» было и остается сетевым изданием, не уточняется.

По словам целого ряда аналитиков медийного рынка, отрыв данного ресурса более чем в 3 раза от других резидентов «большой тройки» — независимого агентства «PenzaNews» и сайта «ПензаИнформ» — свидетельствует не только о несовершенстве технологии подсчета влияния, используемой «Медиалогией», но и явно высвечивает оказываемую ему «бескорыстную помощь» двух федеральных СМИ — «Газеты.ру» и «Известий».

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Ранее эксперты уже неоднократно обращали внимание общественности на тот факт, что в перспективе сравнение «условно накрученных» данных с реальными цифрами других порталов будет попросту бессмысленным, поскольку это не даст объективной картины.

«Если на региональный ресурс по договоренности, указанию или за деньги, скажем, по 10 раз в день на протяжении многих месяцев ссылается один и тот же федеральный ресурс с большим индексом цитируемости, а на аналогичные региональные СМИ он не ссылается, разумеется «в шоколаде» будет тот, на кого больше ссылок. И он начнет этим кичиться. Технически такой «обман» вполне можно пресечь, если разумно ограничить за определенный период времени количество ссылок на ресурс со стороны более цитируемого СМИ. Так действуют поисковые системы, которые не дают «жировать» тем, кто хочет как-то использовать такое мнимое преимущество», — пояснил специалист IT-сферы.

Рейтинг пензенских СМИ от «Медиалогии» за 2016 год «оценили» и в правительстве области.

Источник ИА «PenzaNews» из близкого окружения губернатора Ивана Белозерцева, который сейчас, как известно, находится в очередном отпуске, прямо назвал публикацию этого списка «медвежьей услугой», указав, что «выпячивание проправительственного СМИ смотрится крайне нелепо» в данном контексте.

Кроме того, по его словам, рейтинг не выглядит правдоподобным, поскольку в нем вообще не представлены медиаресурсы, которые так или иначе оказывают влияние на формирование информационного пространства в Интернете, «зато есть сразу 3 газеты».

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Другой собеседник агентства, плотно взаимодействующий с политическими фигурами высшего эшелона региональной власти, в приватной беседе также указал на то, что «если бы цифры у «лидера» были не так «задраны», то «манипуляции» были бы не столь очевидны».

«В конце концов мы точно знаем, какие ресурсы читают в Нижнем [Новгороде], какие на Старой площади [администрация президента РФ], кого внимательно [читают], а кого — про между прочим, к сведению. Смотрят за всеми, но к проправительственным СМИ одно отношение, к независимым — самое пристальное. 2018-й впереди», — пояснил он.